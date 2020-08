ADL, frecciata a Juve e Roma: "Ci sono avvoltoi in attesa, ma così non vendiamo nessuno!"

Nella conferenza stampa odierna, al presidente Aurelio De Laurentiis è stato chiesto anche delle difficoltà nel mercato in uscita.

Presidente, spesso ha rinunciato a grandi offerte. In questo mercato particolare i prezzi sono al ribasso? "Se sommiamo gli acquisti dello scorso ritiro e quelli di febbraio e di ora con Osimhen, abbiamo sfondato i 300mln, io voglio vedere se le altre hanno investito così tanto. Noi abbiamo sul campo 35 giocatori ed abbiamo Petagna, per colpa del fratello positivo, sarebbero 36. Dovrebbero essere 23, 22 + 3 portieri, quindi ci sono 11 elementi in esubero. Rino sta esaminando anche giocatori rientrati da altre squadre e valuterà chi è più giusto tenere o chi mandare altrove, poi bisogna vedere questo mercato. Se resta rarefatto, allora anche noi dovremo costringerci a non cedere neanche quelli che voi considerate i pezzi da 90. Non faremo una campagna di saldi, questa è l'unica cosa certa, perché vedo degli avvoltoi. Voi sapete chi sono, sembra stiano aspettando per colpire in picchiata, ma noi abbiamo corazze impenetrabili e si sbeccheranno e non otterrano ciò che vogliono o ad i prezzi che vogliono".

