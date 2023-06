ADL ha già programmato la sostituzione di Giuntoli: più potere a due dirigenti ed un nome nuovo

Che resti o meno il ds Cristiano Giuntoli, il Napoli non ha in mente di sostituirlo con un profilo corrispondente.

Che resti o meno il ds Cristiano Giuntoli, il Napoli non ha in mente di sostituirlo con un profilo corrispondente. Secondo la Gazzetta dello Sport le mansioni di Giuntoli saranno ridistribuite negli aspetti tecnici ed economici: "Per i primi saranno le figure di Micheli (nella foto) e Mantovani, responsabili dello scouting, ad ereditare alcuni degli oneri, con l’a.d.

Chiavelli che seguirà maggiormente da vicino lo sviluppo delle trattative. A questi si aggiungerà con ogni probabilità Antonio Sinicropi, diplomatosi a Coverciano come direttore sportivo e compagno di Valentina, la secondogenita del presidente nonché capo dell’area marketing del club".