“ADL infuriato dopo Napoli-Fiorentina richiamò Sarri”, l’indiscrezione rivelata a Tele A

© foto di www.imagephotoagency.it

De Laurentiis avrebbe pensato a Sarri in questa stagione. La rivelazione è arrivata durante Si Gonfia la Rete su Tele A. Il primo a parlare del patron azzurro è stato Raffaele Auriemma: “Il telefono è diventato rovente dopo le partite di aprile. C’è chi dice non voglia vincere lo Scudetto, ma non sapete le budella come si sono contorte. Non è neanche per soldi, ma solo per poter dire di avere riportato lui lo Scudetto. Spalletti? Lui consulta vari allenatori quando ha dei dubbi, Spalletti lo sa perché fu preso a gennaio quando c’era Gattuso. Sono usciti vari nomi ma manca uno che lui ha sempre in testa e si chiama Sarri che ha richiamato. Dopo la Fiorentina era infuriato”. Inoltre la giornalista Ivana Marcellino ha svelato: “De Laurentiis ha chiamato Sarri dopo quel Verona-Napoli quando c’era Gattuso e poi dopo l’ultimo Napoli-Fiorentina. Non solo Sarri però ma anche altri tecnici" le sue parole.