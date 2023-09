ADL pensa a uno svincolato? Da Boateng a Papastathopoulos, chi è libero in difesa

Sokratis Papastathopoulos, Jérôme Boateng, Shkodran Mustafi, Almamy Touré, Phil Jones: sono questi i difensori svincolati sul mercato

Sokratis Papastathopoulos, Jérôme Boateng, Shkodran Mustafi, Almamy Touré, Phil Jones: sono questi i difensori svincolati sul mercato a cui il Napoli potrebbe pensare dopo l'infortunio di Juan Jesus. In realtà non ci sono grosse occasioni, sono per la maggior parte 35enni non al top fisicamente che non giocano da tempo e che dunque avrebbero bisogno di settimane prima di essere al top. Il mercato degli svincolati in difesa non offre granché.