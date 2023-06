ADL pronto all'incontro con gli agenti di Zielinski e Lozano: possibili soluzioni inaspettate

Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a negoziare i rinnovi dei calciatori in scadenza nel 2024.

Da due anni il Napoli si è dato una nuova linea abbattendo i costi. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a negoziare i rinnovi dei calciatori in scadenza nel 2024, a parlarne è il Corriere dello Sport: “Con i manager di Zielinski e di Lozano parlerà direttamente De Laurentiis, per stringere nuovi patti, a prezzi più moderati. Altrimenti, sarà inevitabile cercare soluzioni inaspettate, almeno adesso. Tra dodici mesi scadranno i loro contratti, saranno liberi a parametro zero, talenti che finirebbero sul mercato senza riuscire ad incassare un euro”.