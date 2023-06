ADL sceglie: ora in pole c'è Galtier, ma anche l'alternativa è francese

L'interessamento per Paulo Sousa sembra per ora senza sbocchi. Il tecnico è nell'ampia lista di Aurelio De Laurentiis

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

L'interessamento per Paulo Sousa sembra per ora senza sbocchi. Il tecnico è nell'ampia lista di Aurelio De Laurentiis, l'esito dell'incontro col numero uno del club partenopeo sarebbe stato anche positivo, ma non c'è stata l'accelerata che alcuni - forse anche da Salerno - immaginavano. De Laurentiis non ha intenzione di pagare clausole - anche se quella del portoghese è di poco più di un milione di euro - e soprattutto non è la primissima scelta. Nelle ultime ore hanno ripreso quota le ipotesi francesi ed una in particolare sembra essere più in alto nelle preferenze del Napoli.

Galtier ora è in pole

Reduce dall'esperienza al Psg con la vittoria della Ligue1 e la delusione in Champions, Christophe Galtier può essere considerato sicuramente un profilo di livello internazionale, ma deve liberarsi contrattualmente. Non ci sono dubbi sull'addio ai parigini, ma secondo i media francesi è in corso la trattativa per la buonuscita avendo un altro anno a circa 7mln di euro. Se l'accordo dovesse trovarsi nel giro di una decina di giorni, De Laurentiis difficilmente avrebbe dubbi.

Le alternative

Detto di Paulo Sousa, a questo punto alternativo, è più facile arrivare a Rudi Garcia, altro tecnico incontrato nella Capitale. Chiusa l'esperienza all' Al-Nassr, l'ex Roma a differenza dagli altri profili sarebbe pronto da subito a raccogliere l'eredità di Spalletti. Ancora più defilati, in questo momento, gli altri nomi circolati mentre quello di Luis Enrique - in cima alla lista - non sembra possa sbloccarsi nonostante sia stato battuto da Nagelsmann nella corsa alla panchina del Psg.