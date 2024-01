ADL spegne i rumors su Mourinho, saluta Zielinski e blocca (per ora) Ostigard

Così Aurelio De Laurentiis, al termine dell'assemblea di Lega Serie A a Milano, alla stampa presente

"Non c'entra nulla con il Napoli. Il suo destino credo sarà fuori dall'Italia, ma comunque certamente non al Napoli". Così Aurelio De Laurentiis, al termine dell'assemblea di Lega Serie A a Milano, alla stampa presente ha smentito i rumors - sempre più insistenti nell'ultimo periodo - su un possibile interessamento per Josè Mourinho e di conseguenza anche le indiscrezioni inglesi che paventavano incontri imminenti per il tecnico portoghese. Il presidente del Napoli andrà con ogni probabilità su profili molto diversi per la panchina ed in questa fase è concentrato sugli ultimi giorni di mercato: l'operazione Perez con l'Udinese è definita, sulla base di circa 16mln di euro più due di bonus, e dovrebbe chiudersi dopo questo turno di campionato. Anche per questo Ostigard per ora non si muove perché "serve al Napoli", come sottolineato da De Laurentiis, considerando anche l'emergenza che vive Mazzarri

Zielinski e Osimhen via in estate, ma con modalità diverse

Tutto come previsto. Il polacco andrà via a parametro zero, atteso dall'Inter che da tempo lo corteggia, per Osimhen il rinnovo raggiunto tra le parti permetterà al Napoli un incasso a tripla cifra: "Piotr è un bravissimo ragazzo, un ottimo calciatore. Se vuole partire perché ha un procuratore che sente l'odore o la puzza del denaro... avrà convinto il ragazzo ad andare via da Napoli. Vi dico una cosa: da me Zielinski prende uno stipendio più alto rispetto a quello che andrebbe a prendere all'Inter. Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene, ma in modo scherzoso anche se lui dice 'non è vero, non è vero'", le parole di ADL che poi chiude su Osimhen: "Lo sapevamo dalla scorsa estate. La trattativa è stata lunga e amicale, allungavamo il brodo ma sapevamo perfettamente che sarebbe andato al Real Madrid, al Paris Saint-Germain o a qualche squadra inglese".

Mazzarri lancia subito Dendoncker?

Sono fuori Cajuste, Simeone e Kvaratskhelia per squalifica, Meret, Natan e Olivera si avvicinano al rientro ma sono ancora out per infortunio, oltre ad Osimhen e Anguissa che sono impegnati in Coppa d'Africa mentre dei nuovi acquisti Traorè sta ritrovando la forma migliorare. Si va verso la conferma del 3-4-3 per pura necessità: in mediana l'incertezza riguarda soprattutto il partner di Lobotka considerando che sono ai margini giocatori come Zielinski e Demme e la possibile partenza di Gaetano in prestito. Ieri però ha svolto il primo allenamento in gruppo Dendoncker e non è escluso che Mazzarri possa buttarlo subito nella mischia. Per il resto non dovrebbero esserci dubbi su Mazzocchi e Mario Rui laterali e la linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. In attacco invece toccherà a Raspadori con Politano e Lindstrom ai lati con il volto nuovo Ngonge alternativa un po' per tutti i ruoli.