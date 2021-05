ADL studia il colpo alla Ancelotti: ecco i big della panchina che tiene in considerazione

Dopo l'addio ormai certo a Gattuso che si consumerà a fine stagione, De Laurentiis potrebbe aver un coniglio nel cilindro come quando chiamò Benitez oppure Ancelotti. Qualcosa che vada fuori dalla logica economica che imporrebbe il momento, ovviamente che la Champions e i suoi introiti potrebbero agevolare.

NOMI - Sì perché la qualificazione all'Europa che conta potrebbe anche permettere al presidente di concedere i 4 milioni netti per tre anni più due per lo staff richiesti da Spalletti. Oppure di provare a spingersi oltre puntando ad Allegri e alla sua richiesta di 7 milioni a stagione. Altrimenti potrebbe liberarsi Simone Inzaghi, se Lotito lo lascia partire, o infine Fonseca, altra idea tra coloro che si libereranno a breve. A riportarlo è Il Mattino, come si apprende da Tuttomercatoweb.com.