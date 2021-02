ADL su Petrachi? Da Immobile a Cerci: ecco tutte le sue intuizioni di mercato

Si parla di Gianluca Petrachi come possibile ds del Napoli al posto di Giuntoli. Tante le intuizioni di mercato dell'ex dirigente di Torino e Roma, ne elenchiamo qualcuna: in granata uno dei primi colpi fu Danilo D'Ambrosiom poi interessante anche l'acquisto di Glik, comprato per 2 milioni e rivenduto al Monaco per 11. Suoi anche i colpi Cerci, Belotti e Darmian, così come Immobile, acquistato nel 2013. Interessanti anche alcune cessioni come quella di Bruno Peres alla Roma o Zappacosta al Chelsea o Maksimovic al Napoli.