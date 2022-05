ADL tenta doppio colpo dal Bologna: quanto chiedono i rossoblu per Hickey e Svanberg

Quanti soldi il Bologna potrà tirare su dalle cessioni di Hickey e Svanberg, entrambi ricercati con insistenza dal Napoli?

