ADL tifa per Milik alla Juve: guadagnerebbe il 30% dalla sua cessione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver incassato 8 milioni di obbligo di riscatto dal Marsiglia, il Napoli segue interessato il futuro di Arek Milik. L'attaccante polacco potrebbe andare alla Juventus e il Napoli tifa per questa soluzione anche perché, come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, incasserebbe il 30% del totale per il suo trasferimento in Italia.