ADL torna all'assalto del suo vecchio pallino: Veretout può sostituire Allan

Un nome che ritorna per il mercato del Napoli in estate: è quello di Jordan Veretout della Roma. Un giocatore che piace da tempo e che stava per trasferirsi in azzurro un anno fa: era tutto fatto, poi Allan non è più partito e così il francese è andato alla Roma. Scenario diverso per la prossima estate. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il Napoli è tornato all'assalto di un vecchio pallino del presidente, Veretout appunto, che non disdegna la corte del Napoli ed è pronto ad ascoltare le sirene azzurre. Per 20 milioni l'operazione può essere conclusa. Il Napoli lo ha individuato come erede di Allan.