ADL valuterà offerte per tutti: non mancano richieste pure per Elmas

Nessuno è incedibile secondo Aurelio De Laurentiis: se arriverà un'offerta importante, per qualsiasi calciatore, sarà sempre presa in considerazione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuno è incedibile secondo Aurelio De Laurentiis: se arriverà un'offerta importante, per qualsiasi calciatore, sarà sempre presa in considerazione. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui al Napoli sono arrivate richieste anche per Eljif Elmas e il club azzurro le starebbe valutando.