ADL vuole chiudere per Deulofeu alle stesse cifre con cui prese altri tre calciatore dall'Udinese

Il Napoli è molto vicino a Gerard Deulofeu perché la richiesta tra domanda e offerta, 20 milioni contro 18, è minima. A 18 si potrebbe chiudere

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è molto vicino a Gerard Deulofeu perché la richiesta tra domanda e offerta, 20 milioni contro 18, è minima. A 18 si potrebbe chiudere, guarda caso una cifra che già in passato il club azzurro ha versato più volte nelle casse friulane: 18 milioni è la stessa valutazione che fu riconosciuta per Allan, per Zielinski, per Inler.