ADL vuole espandere il brand in Asia: nel mirino due difensori giapponesi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kim Min-jae dovrebbe lasciare Napoli nei primi quindici giorni di luglio e il club si sta muovendo per sostituirlo, valutando diverse idee. Tra queste ce ne sono anche due che superano le logiche di campo, come si legge su Gazzetta.it: "Kim ha contribuito in modo sensibile, ovviamente insieme ai successi di squadra, a diffondere il brand del Napoli in Asia e l’espansione commerciale verso i mercati dove il seguito di questo sport è in crescita intriga particolarmente Aurelio De Laurentiis.

Anche per questo motivo, tra i calciatori analizzati, ce ne sono due di origine giapponese: Hiroki Ito, che tra poche settimane compirà 24 anni ed è allo Stoccarda; Ko Itakura, 26, che gioca nel Borussia Mönchengladbach e può contare su una maggiore esperienza sia in Europa che con la maglia della nazionale".