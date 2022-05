ADL vuole fortemente Bernardeschi: due motivi alla base del suo pressing

Aurelio de Laurentiis è uscito alla scoperto e ha ammesso che il Napoli è in trattativa con Federico Bernardeschi per il suo trasferimento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio de Laurentiis è uscito alla scoperto e ha ammesso che il Napoli è in trattativa con Federico Bernardeschi per il suo trasferimento sotto il Vesuvio. Il presidente azzurro lo vuole fortemente, sia per questioni tecniche, sia per questioni economiche, che non sono mai da sottovalutare. L'esterno ormai ex Juve arriverebbe a parametro zero e si "accontenterebbe", si fa per dire, di uno stipendio da 3 milioni di euro a stagione. Lo scrive Sportmediaset.