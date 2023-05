ADL vuole trattenere Osimhen: chiederà cifra altissima per la cessione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intenzionato a trattenere Victor Osimhen

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intenzionato a trattenere Victor Osimhen. Lo scrive 'Il Mattino' oggi in edicola: solo un'offerta da 160 milioni di euro - si legge - può cambiare le carte in tavola. Lo stesso discorso vale anche per Khvicha Kvaratskhelia: nel caso del georgiano c'è un contratto ancora molto lungo che permette al club partenopeo di dormire sonni tranquilli.