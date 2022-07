Affare Deulofeu congelato: si aspettano novità su Mertens e una spagnola può approfittarne

In attesa che la vicenda-Mertens prenda una piega definitiva dopo il rientro in Italia di De Laurentiis senior, resta in freezer l'affare Gerard Deulofeu

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport In attesa che la vicenda-Mertens prenda una piega definitiva dopo il rientro in Italia di De Laurentiis senior, resta in freezer l'affare Gerard Deulofeu: Gerard si allena con l'Udinese e aspetta notizie. Anche il Villarreal è molto interessato a lui. Ore calde, queste, per il suo futuro. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.