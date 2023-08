Affare last-minute a centrocampo: c'è un'altra possibile operazione alla Ndombele

Come scrive il Corriere dello Sport, nel gioco delle coppie di metà campo, servirebbe un altro Ndombele

Come scrive il Corriere dello Sport, nel gioco delle coppie di metà campo, servirebbe un altro Ndombele, che a giugno - come da prestito - è rientrato al Tottenham: piace Lo Celso, ma non sempre volere è potere, e per il momento al fianco di Lobotka, Anguissa e Zielinski, restano Elmas (che sa fare tutto), Gaetano (che vorrebbe fare tante cose) e Demme (che non sa cosa farà). Il quotidiano aggiunge: "Il passato qualcosa insegna, per esempio di blitz last minute utili per completare l’organico. Accadde proprio con Ndombele, un anno fa: succederà probabilmente pure adesso".

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).