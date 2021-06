Affondo per Tavares strategia per Emerson? L'ex Roma è il vero obiettivo di Spalletti

Affondo del Napoli per Nuno Tavares, ma potrebbe trattarsi di una semplice strategia per arrivare al vero obiettivo, Emerson Palmieri. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "C’è il sospetto che l’offerta presentata al Benfica per Nuno Tavares sia anche un segnale chiaro inviato a Emerson Palmieri. Il discorso con il Chelsea è un tantino complicato, però. Il Napoli vorrebbe provare ad ottenere il giocatore in prestito, ma il contratto di Emerson Palmieri è in scadenza a giugno 2022".

E ancora: "De Laurentiis dovrebbe investire una decina di milioni per averne la proprietà del cartellino. Insomma, la questione è delicata e al problema della valutazione va affiancato quello dell’ingaggio del giocatore. Il suo stipendio è di 4,6 milioni di euro a stagione, una cifra che non rientra nei nuovi parametri imposti dalla presidenza per abbattere i costi degli emolumenti, che dovrebbero ridursi almeno del 30 per cento".