Ag. Ahmedhodzic svela: "Ho parlato con Atalanta e Napoli. È pronto per il grande salto"

Anel Ahmedhodžić è uno dei talenti più interessanti dell'ultimo anno emersi in Scandinavia. Classe 1999, nato a Malmö e cresciuto nella squadra della sua città, a differenza del suo concittadino Zlatan Ibrahimovic ha scelto di rappresentare la nazionale bosniaca. Miglior giovane e miglior difensore dell'Allsvenskan nel 2020, anno in cui si è laureato campione di Svezia col Malmö, Ahmedhodžićha suscitato l'interesse di diversi club di Serie A. Ai microfoni di Tuttomercatoweb il suo agente, Markus Rosenberg, ha fatto il punto della situazione:

Markus Rosenberg, Anel Ahmedhodzic è accostato a diversi club italiani. Cosa ci può dire in merito?

"Posso confermare, ho parlato con Atalanta e Napoli. Anche con altri club, ma queste due sono le opzioni più concrete. Non posso dire molto altro, nulla è firmato e tutto è possibile".

Possiamo dire che la Serie A è la destinazione più probabile per Anel Ahmedhodžić?

"L'Italia esercita un grande fascino, è un paese dalla grande cultura e gli ultimi Europei lo dimostrano. E c'è un grande campionato con squadre di qualità. Certamente Anel lo vedrei bene già ora nel massimo campionato italiano, è pronto. Ma, come già detto, tutto può accadere".

La valutazione che si legge si aggira fra i 5 e i 7 milioni. Può confermare?

"Non entro nel dettaglio di questi rumors. Anel è un talento emergente con grandi margini di crescita. Ho letto le speculazioni fatte dai media circa le richieste del Malmö, ma quel che posso dire è che non è stato fissato un prezzo e in ogni caso un prezzo è sempre negoziabile. Dipende dalle parti coivolte nella trattativa. Se arriva la giusta offerta le parti lavoreranno affinché il trasferimento vada in porto".

Qual è il club giusto per Anel Ahmedhodžić a oggi?

"L'interesse dei grandi club è sempre lusinghiero e Anel ha dimostrato in Svezia di poter giocare ai massimi livelli, vincendo l'Allsvenskan con il Malmö e venendo nominato miglior difensore e miglior giovane giocatore in Svezia. Ha esordito con la nazionale bosniaca giocando alla grande contro la Francia di Mbappé. Per questo dico che è pronto al pass successivo. Cerchiamo un buon club che abbia un progetto per Anel. Un club in cui possa crescere. Già ora è un grande calciatore e ha un futuro roseo".