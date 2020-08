Ag. Allan frena: "Siamo a buon punto con l'Everton, ma ancora non c'è accordo"

Allan all'Everton, tutto sembra ormai fatto. Ma dall'agente del centrocampista brasiliano arriva una smentita, probabilmente solo di facciata. Juan Gemelli, rispondendo alla precisa domanda di Tuttosport, si è così espresso sul futuro dell'ex Udinese: "Noi siamo ancora a Pozzuoli e non so perché si sia diffusa questa notizia. Certo, siamo a buon punto, ma ancora non c'è nemmeno l'accordo con il calciatore".