Ag. Anguissa: "Napoli coraggioso a prenderlo, vi svelo chi è stato l’uomo chiave"

Maxime Nana, agente di André-Frank Zambo Anguissa, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com si è espresso così sul centrocampista azzurro: “Sono contento per questo inizio di stagione. Prima di tutto vorrei congratularmi con il presidente De Laurentiis per essersi circondato di persone competenti e per aver fatto in modo che il sogno del giocatore diventasse realtà. Grazie a lui e al ds Giuntoli. E poi l’uomo chiave, Maurizio Micheli, che conosco da oltre dieci anni. Spero che questa operazione possa essere felice anche al termine della stagione: vuol dire che non è stato fatto bene soltanto l’inizio, ma tutto il campionato. E poi, bisogna sottolineare il lavoro di Spalletti: è un allenatore eccellente e ha avuto fiducia totale nel ragazzo".

COM'E' NATA L'OPERAZIONE

"Sono stati coraggiosi i dirigenti. Non è facile ingaggiare un giocatore del Fulham nel calcio moderno: bisogna avere molta conoscenza. Però, davvero, stiamo parlando dell’inizio della stagione: il cammino è ancora molto lungo. Faremo il punto alla fine, e vedremo se tutti gli obiettivi saranno stati raggiunti”.