Ag. Baldanzi conferma: "Il Napoli lo segue, ormai non è un mistero"

Rivelazione della stagione di Serie A con la maglia dell’Empoli, Tommaso Baldanzi potrebbe essere uno degli uomini mercato

Rivelazione della stagione di Serie A con la maglia dell’Empoli, Tommaso Baldanzi potrebbe essere uno degli uomini mercato dell’estate con diversi club che hanno già messo gli occhi sul suo profilo. Fra queste c’è il Napoli anche se il suo procuratore Andrea Pastorello ai microfoni di TV Play ha spiegato che sarebbe meglio per il classe 2003 trovare un club dove possa giocare con continuità: ““Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero. Oggi il livello del Napoli è elevatissimo e da un punto di vista tecnico il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare.

Bisogna capire, questo è un salto molto importante e non parlo solo del Napoli. - continua Pastorello - Ci sono pochi 2003 che giocano in Italia e in Serie A, non è quindi un mistero che molti club lo stiano seguendo”.