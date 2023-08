Ag. Baniya: "Piace a diversi club, in passato il Napoli si era interessato"

Giovanni Bia, ex calciatore e oggi procuratore, ha parlato a "A tutto mercato minuto per minuto", trasmissione in collaborazione tra TMW e Radio Sportiva.

TuttoNapoli.net Giovanni Bia, ex calciatore e oggi procuratore, ha parlato a "A tutto mercato minuto per minuto", trasmissione in collaborazione tra TMW e Radio Sportiva. Fra i tanti temi toccati, Bia si è soffermato anche su Rayyan Baniya, difensore italo-turco del Karagümrük che piace molto in Italia, in particolar modo all'Udinese: "Ci sono tanti interessamenti, qualche club ha fatto anche un approccio serio, ma il Karagümrük sta chiedendo una cifra importante. È un giocatore di grande prospettiva, chi lo prende fa un grande affare. C'era stato anche un interesse da parte del Napoli nella passata stagione, magari mi chiama Giuntoli per prenderlo alla Juventus (ride, ndr)".