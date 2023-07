Ag. Baniya: "Respinta prima offerta del Napoli. Ma non pensatelo come erede di Kim"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giovanni Bia, agente di Baniya

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giovanni Bia, agente di Baniya: “Baniya? Nel periodo in Italia forse c’era qualcuno che aveva un po’ di offuscamento. Non siamo in grado di immaginarci giocatori tra 3/4 anni. Non c’è più voglia di lavorare sui giocatori e pensarli in prospettiva. Se fai migliorare singolarmente ogni giocatore, migliora tutta la squadra e in Italia non abbiamo più istruttori di una volta nel settore giovanile. Sarebbe bello nel calcio italiano prendere un allenatore che allena l’under 15 e poi va in prima squadra.

Da quello che so io, il Napoli ha fatto un’offerta per Baniya al Fatih Karagümrük che ha rifiutato perché a queste cifre non si mettono neanche seduti. Non è da escludere che il Napoli rilanci, probabilmente un po’ di tempo se lo stanno prendendo anche loro. Fa parte dei giocatori che piacciono a Giuntoli, li prendi a poco e li rivendi a tanto.

Alternativa a Kim? Non è proprio il titolare pronto per sostituire Kim, magari metterlo dietro i due titolari e in un anno o due renderlo titolare. Il Napoli se prende Baniya se lo può guardare in ritiro ed in prestito ad un’altra squadra di Serie A per farlo ambientare nel calcio italiano”.