Ag. Barisic svela: "Il Napoli lo voleva già a gennaio. A fine stagione verrà ceduto..."

Il Napoli continua a monitorare la questione terzino sinistro. Dalla Gran Bretagna è uscito un nome nuovo per la fascia mancina: Borna Barisic dei Glasgow Rangers. Il suo procuratore Ives Cakarun ha svelato al tabloid britannico Daily Record dell'interessamento già a gennaio del club di De Laurentiis: "Le prestazioni di questo campionato ci hanno aperto nuovi orizzonti. Il Napoli è stato fortemente interessato a lui già a gennaio ma i Rangers hanno rifiutato perché è uno dei migliori giocatori che hanno a disposizione. Il suo attuale club non ha le possibilità di trattenerlo dopo la stagione che ha disputato. I Rangers sono la sua priorità attuale ma viste le tante richieste la società inizierà a prendere in considerazione le proposte"