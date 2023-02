Ag. Barrow svela: "Il Napoli l'aveva cercato prima di Kvara, speriamo ci ripensi!"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow: "Interesse Napoli? Sì, come detto in passato, il Napoli lo aveva cercato prima dell'arrivo di Kvaratskhelia. Se ora il nome di Musa potrà tornare ad interessare o meno gli azzurri, io lo spero sempre. Parliamo di una piazza come Napoli, che oggi rappresenta il top sia in Italia che in Europa. Può addirittura puntare a vincere la Champions.