Ag. Basic: "Il Napoli l'ha seguito, con Sarri farà bene. Ha bisogno di tempo..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Adrian Aliaj, agente di Basic, giocatore croato seguito in estate dal Napoli e poi andato alla Lazio: "Giocatore di grande qualità: il Napoli, l'Atalanta ed il Milan erano sul calciatore. Ha bisogno di tempo, ha tecnica, vede la porta col mancino. Si deve adattare al calcio italiano, con Sarri che è un grande allenatore sarà tutto più semplice. La Lazio ha avuto qualche piccola difficoltà, ma non è uscita fuori strada. Sono convinto che potrà esser una stagione importante, l'Italia è sempre stata la nostra prima scelta".