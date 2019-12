Ag. Boga apre le porte: "Napoli? Grande piazza, non la escludo per il futuro"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Boga, agente Jeremie Boga: “Era molto orgoglioso di aver segnato contro la Juventus e specialmente conro Buffon che è uno dei migliori portieri del mondo. E' stato molto orgoglioso di segnargli contro. Andare via Gennaio? Nel calcio tutto può succedere, tutto è possibile, ma ha cominciato la stagione con il Sassuolo e la terminerà con loro. Come ha detto lui stesso per adesso è concentrato con la sua squadra e darà il meglio per il Sassuolo. Non è una sorpresa per me quello che sta facendo, quando era piccolo nella Chelsea Academy, già ha ampiamente dismotrato le sue capacità, per questo non sono per niente sorpreso. Napoli sul Boga? Perché no?! Napoli è una grande squadra ed una grande piazza compete in Champions e non lo escludo in futuro".