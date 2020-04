Ag. Boga: "Complimenti di Giuntoli fanno piacere, ma ora pensiamo a uscire dall'emergenza"

Daniel Boga, agente dell'esterno del Sassuolo Jeremie Boga, finito nel mirino del Napoli, ha parlato dell'interessamento del Napoli: "Ringrazio Giuntoli per i complimenti, fanno sempre piacere. Ma in questo momento preferiamo non rilasciare dichiarazioni sul futuro del ragazzo, adesso pensiamo ad uscire dall'emergenza Coronavirus", le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli.