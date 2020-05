Ag. Boga: "Contatti con Napoli, Atalanta e altri club europei! Milan? Dipende dal progetto..."

Daniel Boga, agente e fratello dell'esterno del Sassuolo Jeremie, ha parlato del futuro del calciatore che piace e non poco al Napoli ai microfoni di Calciomercato.com: "Si è reso protagonista di una buona stagione. Per quanto concerne il Milan, io non ho ancora avuto contatti con loro. Non so se sono realmente interessati a Jérémie. Bisogna guardare quello che sarà il progetto sportivo, ma il Milan è un grande club. Può essere sempre interessante. Se abbiamo avuto contatti con altri club? Sì, con Napoli, Atalanta e altri club europei".