Ag. Bogdan: "Conosco Giuntoli, ma non so se abbia parlato con Livorno. Se arrivasse offerta..."

“Luka è un giocatore particolare, difficile trovare calciatori di 1,96 ma veloci ed elastici ma con forza fisica". A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la Rete”, è intervenuto Paolo Paloni, agente sportivo tra gli altri di Luka Bogdan, difensore classe '96 in forza al Livorno: “Luka è un giocatore particolare, difficile trovare calciatori di 1,96 ma veloci ed elastici ma con forza fisica. Ha delle caratteristiche importanti, destro ma sa giocare anche a sinistra. E’ un giocatore che arrivava in Italia, approdando al Vicenza due anni fa, ha giocato poco ma ha fatto la gavetta, passando per il Catania e poi l’esperienza al Livorno. In serie B è andato molto bene.

Diciamo che Luka può interessare a molte squadre, sia società minori che società importanti e valutarlo come investimento futuro.

Il Livorno lo ha acquistato a titolo definitivo dal Catania, che ci ha puntato con determinazione. Ha visto partite del Napoli? Si, certo. Lui sono 3 anni che si trova in Italia e conosce bene l’importanza di alcuni club.

Conosco Giuntoli da anni, è una persona molto preparata. Parla con il Livorno? Questo non lo so sinceramente. Tra operatori di mercato poi è normale che tutti parlano con tutti. Il Livorno vorrà venderlo o lo terrà? Lui merita la Serie A, credo che se arriverà una buona offerta, sicuramente la prenderà in considerazione”.