Ag. Callejon non si sbilancia: "Ci sono stati dialoghi con dei club, ma nulla di specifico"

Uno dei tanti nodi da sciogliere è quello relativo a Jose Maria Callejon. L'esterno azzurro ha il contratto in scadenza il 30 giugno e le sua permanenza a Napoli è tutt'altro che scontata. Sullo spagnolo ci sono varie squadre spagnole che osservano la situazione.

A proposito del futuro di Callejon, ai microfoni del portale 'Transfer20' è intervenuto Manuel García Quilón che non si è voluto sbilanciare: "Non c'è ancora niente di concordato, ci sono state conversazioni con i club, ma non c'è nulla di specifico"