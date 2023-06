Ag. Caprile: "Forse ADL ha chiesto informazioni, è già pronto per la Serie A"

Graziano Battistini, agente di Caprile, portiere del Bari che tanto piace al Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Graziano Battistini, agente di Caprile, portiere del Bari che tanto piace al Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Caprile si è imposto in una piazza importante come Bari e merita una chance in Serie A. Forse De Laurentiis ha già chiesto informazioni a Luigi dato che il ragazzo ha fatto molto bene. Non conosco il prezzo, dipende sempre da domanda e offerta".