Ag. Casale: "Il Napoli si è interessato a lui e Barak. Non credo Simeone sia profilo che piaccia"

Mario Giuffredi, procuratore sportivo, ha parlato di Casale, difensore del Verona, a Kiss Kiss Napoli, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mario Giuffredi, procuratore sportivo, ha parlato di Casale, difensore del Verona e suo assistito, a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: "Il Napoli si è interessato a lui e a Barak, sono giocatori nei pensieri della società e sono seguiti. Barak è molto forte e può far bene in caso di cessione di Fabian Ruiz. Simeone invece non penso sia un profilo che interessi al Napoli".