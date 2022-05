Ag. Casale: "Non avrebbe paura di un top club come il Napoli, ma è solo un'ipotesi"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Giuffredi, agente, tra i tanti, del difensore del Verona Casale

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Giuffredi, agente, tra i tanti, del difensore del Verona Nicolò Casale: “Casale sa che se vuole diventare un grande giocatore, perciò non deve avere paura di affrontare le grandi sfide, come sarebbe arrivare, per ipotesi, in un top club quale è il Napoli. Vediamo cosa succederà in futuro, lui è un grande professionista”.