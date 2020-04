Ag. Cavani: "Napoli? Tutto può succedere! Piace al Boca Juniors e a club brasiliani"

Il futuro di Edinson Cavani è appeso ad un filo. L'attaccante uruguaiano potrebbe lasciare il PSG e s'è parlato anche in un ritorno al Napoli. Questa ipotesi è stata commentata anche da Walter Guglielmone, fratello-agente dell'ex bomber azzurro: "Sinceramente tutto può essere perché molti club sono interessati ad Edinson. Al momento non ci sono stati contatti con il club azzurro. Futuro in Sudamerica? Tutto può essere, dal Brasile c’è l’interesse del Flamengo, del Palmeiras, dell’Inter de Porto Alegre oltre al Boca Juniors”.