Ag. Cheddira: "Che orgoglio il Napoli, vuole giocarci. A Frosinone giocherà da punta"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Bruno Di Napoli, agente di Cheddira diventato un calciatore del Napoli che l'ha girato in prestito al Frosinone:

“Nel Frosinone farà la punta centrale perché Di Francesco preferisce un giocatore con le sue caratteristiche che attacchi la profondità. Cheddira aveva diverse richieste e insieme alla proprietà lo abbiamo messo nelle condizioni migliori per far sì che iniziasse questa nuova esperienza. Frosinone è una piazza importante con un direttore che ha fatto calcio e ci ha sempre visto lungo. È giusto che i ragazzi vadano sempre dove li vogliono.

Futuro in maglia azzurra per Cheddira? Ci teniamo a ringraziare il Napoli perché essere acquistato da una società come il Napoli è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Adesso cerchiamo di meritarci un ritorno a Napoli dopo il prestito al Frosinone. Di Francesco è un allenatore molto preparato che può dare tanto a Cheddira e ne siamo straconvinti.

Il Napoli si è rinforzato, ha mantenuto giocatori come Osimhen che tutti davano per partente. Il presidente ha fatto benissimo a dare continuità al Napoli. La prima partita non è mai semplice, ma nel momento in cui hanno accelerato, i giocatori come Osimhen e Politano hanno fatto la differenza”.