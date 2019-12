Ag. Ciciretti sbotta: "Non viene considerato, inutile cercare il confronto! Andrà via a gennaio..."

Vincenzo Pisacane, agente di Amato Ciciretti, ha parlato ai microfoni de gazzetta.it, soffermandosi ovviamente sul momento del suo assistito in casa Napoli: "Amato è un ragazzo bravissimo, non crea problemi, ma non è mai considerato. Quando non si viene considerati, tanto vale non cercare il confronto. Se ne andrà a gennaio sicuramente, ha offerte da diverse squadre in B che stanno lottando per la promozione, dalla Grecia e dalla Spagna".