Ag. Cistana: "Non è più un giocatore da B, ma non sarà facile trattare con Cellino"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Giuseppe Galli, agente di Andrea Cistana: "Rapporto con Cellino è ottimo, vuole decidere giustamente lui del suo giocatore. Sa che se c’è una squadra di Serie A però non gli taglia le ali. Il ragazzo è importante e ha dimostrato di stare benissimo, con la Serie B non centra nulla. Ha ancora grossi margini di miglioramento, può essere un investimento. Ragazzo intelligente, sa impostare, difensore moderno. I giovani devono essere aiutati nella crescita, non vanno buttati. Io mi ricordo quando portai Torricelli alla Juventus, nessuno sapeva chi era a momenti e invece ha fatto la storia del club.

Il contratto di Cistana? Ha rinnovato automaticamente, perché a dicembre o rinnovava o andava a scadenza. Napoli parla con Cellino? Se il club ha interesse basta poco per un incontro. Spalletti? Allenatore carismatico, l’importante però è la crescita dei ragazzi e il Napoli con i suoi campioni può crescere e migliorarsi".