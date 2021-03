Ag. Contini: "Ci aspettavamo di giocare almeno in Coppa Italia, rifiutate proposte dalla Serie A per il Napoli"

Ritrovare il campo, ha bisogno di giocare. Così parla Vincenzo Pisacane, agente di Nikita Contini, intervenuto ai microfoni di Tele A: "Non so che tipo di progetti abbia il Napoli per lui, già quest'anno aveva richieste in Serie A ma il Napoli lo ha voluto in rosa. Abbiamo apprezzato il gesto, ma ci aspettavam o di giocare almeno in Coppa Italia. Dopo un campionato eccezionale con l'Entella, credo che uno come lui debba trovare spazio" ha spiegato Pisacane.