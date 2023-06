Ag. Cragno: "A Monza situazione grottesca, ha perso la Nazionale e ora cerca squadra"

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com della situazione del suo assistito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com della situazione del suo assistito: "Il Monza coi fatti ha dimostrato di volere Cragno a tutti i costi l'estate scorsa. Il Monza l'ha comprato e ha messo dei soldi per averlo. Purtroppo però non gli è mai stata data l'opportunità per mostrare le sue qualità.

È stata una stagione difficile, grottesca, in cui Alessio ha perso anche il posto in Nazionale. Nessuno gli ha mai regalato nulla in carriera e lui è sempre lo stesso, è un portiere di alto livello che giocherebbe ovunque. Adesso si tratta solo di trovare la soluzione giusta col Monza per permettergli di rimettersi in carreggiata da un'altra parte".