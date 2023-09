Ag. Curto svela: "Piaceva al Napoli, Giuntoli lo voleva un anno fa"

Cosi a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Vincenzo Pisacane.

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

“È stato un calciomercato strano, i migliori giocatori che erano in Europa sono andati in Arabia. Bisogna aprirsi a nuovi mercati e capire che il mercato più forte è quello può far bene alle società magari più piccole ma anche del male alle big". Cosi a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Vincenzo Pisacane.

Uno dei colpi del Como è stato Curto.

“È stata una trattativa abbastanza impegnativa. L’anno scorso abbiamo portato diverse proposte dalla Serie A: lo voleva il Napoli e Giuntoli aveva fatto un’offerta ma il SudTirol ci ha detto che voleva che restasse ancora in B, voleva prenderlo anche il Frosinone e il Torino ha fatto l’offerta più importante credendo molto nel ragazzo".