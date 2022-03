Ag. Deulofeu strizza l'occhio: "Napoli sarebbe grande passo in avanti, è opzione top"

"Perché non è arrivato a certi livelli? Parliamo del giocatori più importante della storia della cantera del Barcellona, più di Messi e Bojan, per statistiche".

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Albert Botines, agente di Deulofeu: “Gerard è in un momento molto positivo, sta giocando con grande fiducia. In passato ha avuto un brutto infortunio e ora sta dando il suo meglio per l’Udinese. Gol al Napoli per farsi notare come post Insigne? Ci sono ancora 2 anni di contratto con l’Udinese, c’è un grande rapporto con la famiglia Pozzo ma siamo tutti concordi nel dire che l’anno prossimo per Deulofeu potrebbe essere quella per un salto importante. Non ci sono possibilità da escludere. Napoli sarebbe un grande passo in avanti per la carriera di Gerard, un’opzione top. In passato ci fu la chance di vestire la maglia del Napoli, non solo quando c’era Sarri ma anche nell’estate del 2020. Ci furono contatti con Giuntoli, veniva però da un infortunio e non era il momento giusto.

Perché non è arrivato a certi livelli? Parliamo del giocatori più importante della storia della cantera del Barcellona, più di Messi e Bojan, per statistiche. Ha cominciato troppo giovane, ha fatto bene al Milan, poi stava per riesplodere e si è fatto male. Oggi però è il miglior Deulofeu di sempre, sia per lavoro tattico che per maturazione umana. Ripeto: Napoli sarebbe una grande opzione per noi”.