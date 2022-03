Ag. Di Lorenzo: "Abbiamo parlato di futuro, vorrebbe restare ma strade del mercato sono infinite"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo: “Di Lorenzo? Più che sensazione la mia è una speranza. Spero che possa rientrare con la Roma e saltare solo Atalanta e Fiorentina. Ma è una sensazione, si capirà strada facendo. Stamattina era al campo d’allenamento e ha iniziato le terapie, di fatto è già al lavoro.

Alternativa per Di Lorenzo? Dietro c’è un giovane molto forte come Zanoli, non è detto che possa essere lui quel giocatore. Va capito se è un giocatore pronto per quei livelli. Sicuramente il Napoli un giocatore deve valutarlo perché Di Lorenzo non può fare 50 partite. Di Lorenzo va da un’altra parte? Presto per parlare di mercato, Di Lorenzo poi è molto legato a Napoli. Ieri parlavamo in treno e mi parlava del sentimento che ha per la città. Ci tiene tantissimo a continuare il suo percorso qui. Poi le strade del Signore sono infinite”.