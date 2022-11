Ag. Di Lorenzo annuncia: “Durante la sosta parlerò con il Napoli del rinnovo”

Mario Giuffredi ha parlato anche dei rinnovi di Biraghi con la Fiorentina e Di Lorenzo con il Napoli

Intervistato per la rubrica “A tu per tu” di TuttoMercatoWeb.com Mario Giuffredi ha parlato anche dei rinnovi di Biraghi con la Fiorentina e Di Lorenzo con il Napoli: “Stavamo parlando del rinnovo di Biraghi con la Fiorentina. Ci siamo un po’ fermati per via dei risultati, per una questione di rispetto ne riparleremo durante la sosta. Sia per lui che per Di Lorenzo con il Napoli”.