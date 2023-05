Ag. Di Lorenzo: "Vuole restare a Napoli anche altri 10 anni, è il suo sogno!"

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, all'indomani della vittoria dello Scudetto ha parlato al microfono di Tv Play

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, all'indomani della vittoria dello Scudetto ha parlato al microfono di Tv Play: "La volontà di Di Lorenzo è quella di continuare a giocare a Napoli per altri sette, otto, anche dieci anni. È apprezzato dal presidente e dal club. Il nostro sogno è questo. Poi le cose si fanno in due e ne parleremo. Oltre a Giovanni ho visto un altro grande uomo in campo, vedere Mario Rui e Di Lorenzo portare lo Scudetto è l’immagine della nostra annata".