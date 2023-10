Ag. Djuric: "Doveva venire al Napoli al posto di Petagna, ma non potevamo aspettare"

Scommesse? Per risalire la china, è necessario che ogni calciatore abbia un maggior senso di responsabilità

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Vittorio Sabbatini, agente di Djuric: “Il Verona fin qui ha fatto una stagione positiva, ha avuto una buona partenza, poi ha avuto un calo ma sabato il Napoli non credo lascerà nulla al Verona. Napoli interessato a Djuric? La scorsa estate c’è stato un interessamento concreto. Doveva andare a sostituire Petagna che però è partito alla fine del mercato e non potevamo lasciarci scappare le occasioni che ci venivano presentate. Verona è stata una piazza appetibile.

Scommesse? Per risalire la china, è necessario che ogni calciatore abbia un maggior senso di responsabilità e ognuno deve capire il ruolo che ricopre anche nella società. Il calciatore è un uomo, anche se giovane, ed ha bisogno di una formazione, di una famiglia. Per Djuric giocare a Napoli è un sogno, ma il tempo non ha giocato a nostro favore. Dovevamo attendere e così rischiare di perdere occasioni".