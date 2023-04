Ag. Doekhi svela: “Napoli, Inter e tanti top club su di lui, ma al momento nessuna trattativa”

Seraino Dalgliesh, agente del centrale dell'Union Berlino Danilho Doekhi, ha parlato ai microfoni di SempreInter

TuttoNapoli.net

Seraino Dalgliesh, agente del centrale dell'Union Berlino Danilho Doekhi, ha parlato ai microfoni di SempreInter: "Ha ancora due anni di contratto. Non posso rivelare altri dettagli sul suo contratto, ma è vero che Inter e Napoli stanno mostrando interesse per lui, proprio come altri top club in Europa, anche in Bundesliga e Premier League.

Questa non è una sorpresa, perché non ci sono altri difensori centrali in Europa che abbiano segnato il suo stesso numero di gol oltre ad aver dimostrato un gran rendimento difensivo, ma al momento non ci sono trattative in corso. Danilho è concentrato sulla sua stagione con l'Union Berlin e sulla qualificazione per la prossima Champions League. Mi piace pensare a lui come a un mix di John Terry e Ricardo Carvalho".